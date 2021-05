Samenleving Drugslabs verspreiden zich als plaag over het land Nederland wordt in rap tempo een grote producent van het zwaar verslavende crystal meth. Juist in dorpen op het platteland rukken de labs op waar de synthetische drugs worden gemaakt. De ontmanteling is gevaarlijk en kost handenvol geld. 'We stevenen af op een gigantisch probleem voor de volksgezondheid.’

