Europa Eurocommissaris: 'Uitvoering migratiedeal met Turkije is niet in balans' De EU wil best over vernieuwing van de deal met Turkije onderhandelen. Maar dan moet dat land wel volgens afspraak migranten van de EU terugnemen, waarschuwt Eurocommissaris van binnenlandse zaken Ylva Johansson.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Eurocommissaris: 'Uitvoering migratiedeal met Turkije is niet in balans' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren