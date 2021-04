Arbeidsmarkt Oververmoeide verpleegkundigen willen ook wel op een terrasje zitten Hoewel het kabinet dinsdagavond waarschijnlijk versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigt, heerst in de ziekenhuizen nog altijd topdrukte. Verpleegkundigen, de kurk waarop de coronazorg drijft, lopen op hun tandvlees. Hun meivakantie staat op losse schroeven en rust is nog lang niet in zicht.

