Arbeidsmarkt Zelfstandigen klagen nood bij koning Tijdens een digitaal werkbezoek van koning Willem-Alexander aan de Vereniging Zelfstandigen Nederland klinkt teleurstelling over de aandacht vanuit Den Haag voor de noden van veel zpp'ers tijdens de coronacrisis.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zelfstandigen klagen nood bij koning Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren