Samenleving 'We dreigden greep op het drugsgebruik te verliezen' Productie en gebruik van drugs op het platteland bezorgen gemeenten grote hoofdbrekens: hennephokken, weedfabrieken en soms bewusteloze jongeren op het dorpsplein. 'We zijn vastbesloten om het gebruik van drugs te denormaliseren.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'We dreigden greep op het drugsgebruik te verliezen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren