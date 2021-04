Onderwijs Politiek stuurt op brede brugklassen, maar ouders en scholen stribbelen tegen Onderwijsexperts en politici pleiten al jaren voor brede brugklassen met vmbo-, havo- én vwo-leerlingen. De praktijk is anders: steeds meer scholieren starten de middelbare school in een klas met één niveau. De Onderwijsraad vindt deze 'bubbels' onwenselijk en wil dat elke leerling in een brede brugklas start. Nu scholen en ouders nog.

