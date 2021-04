Economie Dwangarbeid Oeigoeren brengt ook Nederlandse bedrijven in het nauw Na kleding liggen ook zonnepanelen uit China onder vuur vanwege Oeigoerse dwangarbeid. Westerse bedrijven die er zakendoen staan onder steeds grotere druk om hun productieketens op te schonen. Dat is in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Dwangarbeid Oeigoeren brengt ook Nederlandse bedrijven in het nauw Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren