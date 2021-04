Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Chinese, Poolse en Catalaanse tegenvallers.

Foto: Reuters

1. Chinese bedrijven grijpen mis in Italië

Italië heeft in korte tijd twee Chinese overnameplannen getorpedeerd. Rome verhinderde dat het Chinese FAW truckfabrikant Iveco overnam, en zette een streep door een Chinese overname van LPE, een Italiaans bedrijf dat chiponderdelen maakt.

De regering van premier Mario Draghi kan dit doen omdat ze de bevoegdheid om bepaalde overnames te verbieden heeft uitgebreid naar de staal- en auto-industrie. Meer EU-lidstaten (Spanje, Duitsland, Frankrijk) hebben de regels aangescherpt. Ze vreesden dat de coronacrisis in de EU een koopjesjacht zou inleiden van niet-Europese bedrijven.

Sowieso is 'strategische autonomie' in de mode in Brussel en omstreken. In Parijs, waar ze vroeger zelfs yoghurt als onderdeel van de Franse strategische autonomie zagen, vonden de Italiaanse manoeuvres rond Iveco en FAW dan ook een warm onthaal. Minister van financiën Bruno Le Maire feliciteerde zijn Italiaanse collega van economische ontwikkeling Giancarlo Giorgetti.

Giorgetti zei vorige week dat hij niets tegen buitenlandse overnames heeft. Maar de regering blijft 'niet hulpeloos toekijken' als het land zich dreigt te ontwikkelen tot een 'industriële woestijn'.

‘We blijven niet hulpeloos toekijken als Italië zich ontwikkelt tot een industriële woestijn’ Minister Giancarlo Giorgetti

FAW had ook de Franse busmaker Heuliez, onderdeel van Iveco, willen overnemen. Dat zou slecht zijn geweest voor de 'industriële soevereiniteit' van Frankrijk en Italië, vond Giorgetti's Franse collega Le Maire. Het is Parijs op dat vlak menens. Eind vorig jaar zette Frankrijk een streep door de Amerikaanse overname van het Franse hightechbedrijf Photonis.

Premier Draghi begon eerder deze maand ook over 'strategische sectoren' toen hij onderbouwde waarom Italië een streep zet door de Chinese plannen met de Milaanse chipmaker LPE. Shenzhen Investment Holdings had al 70% van het bedrijf, maar dat leidt dus tot niets.

De chipindustrie is verboden gebied, maakte Draghi duidelijk. 'Het tekort aan halfgeleiders heeft er vorig jaar toe geleid dat veel autofabrikanten hun productie hebben moeten verlagen.' De blokkade van de overname is een kwestie van 'gezond verstand', vond hij.

‘Blokkade overname LPE is een kwestie van gezond verstand’ Premier Mario Draghi

LPE's chiponderdelen zijn daarbij ook geschikt voor militaire toepassingen, heet het in Rome. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier voor STMicroelectronics, de Frans-Italiaanse chipmaker. Volgens de deal tussen LPE en Shenzhen Invenland zouden Chinese orders voortaan voorrang krijgen, stellen media. Niet alleen de Italiaanse strategische belangen zijn in het geding, ook die van andere EU-lidstaten met een chipindustrie zoals Nederland.

LPE zelf vindt dat de blokkade van de overname degenen die octrooien namaken alleen maar in de kaart spelen. Het bedrijf is erg afhankelijk van de Chinese markt.

Foto: Reuters

2. Malta levert juridische munitie tegen Polen

In de strijd om de Europese rechtsstaat kwam het Hof van Justitie van de EU vorige week met een belangrijk arrest. De zaak draait om de benoeming van rechters in Malta. Ter tafel lag de vraag of die benoeming in de haak is als de premier van Malta erover beslist.

Ja, dat is niet strijdig met EU-recht, mits een onafhankelijke instantie (zoals een raad voor de rechtspraak) de kandidaten voor de functies heeft beoordeeld en haar mening heeft gegeven. Dat de premier in Malta de voordracht van rechters alleen onderbouwd terzijde kan schuiven, is een extra garantie, vindt het Hof.

Een belangrijk punt in dit arrest is natuurlijk het woord 'onafhankelijk'. In een land als Polen geldt de raad voor de rechtspraak (KRS) volgens het EU-Hof niet als onafhankelijk, aangezien die onder de controle van de regering staat.

Maar er is meer. In het arrest legt het Hof onder verwijzing naar artikel 49 van het Europees Verdrag uit dat landen die zijn toegetreden tot de EU zich hebben verbonden de rechtsstaat te eerbiedigen en te bevorderen. Dat was een voorwaarde voor die toetreding.

Ergo: wie inbreekt op die rechtsstaat, schendt artikel 49 (en natuurlijk artikel twee). Met andere woorden: met dit arrest over Malta schraagt het EU-Hof verder de juridische aanpak van de ondermijning van de rechtsstaat door Polen (het arrest verwijst ook meermaals naar eerdere Poolse zaken).

In Polen zelf noteerden juridische organisaties eind vorige week een meevallertje. De omstreden tuchtkamer wees het verzoek van justitie om Igor Tuleya, een van de symbolen van de rechterlijke strijd tegen inmenging in de rechtspraak, onder politiedwang naar een disciplinaire zitting te brengen, van de hand.

In Warschau en Krakau demonstreerden rechters tegen de vervolging van Tuleya. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is solidair, zo stelde ze vorige week in een verklaring. Nederlandse rechters demonstreerden begin vorig jaar al in Polen als steunbetuiging richting de belaagde Poolse collega's.

Dat leidde er eerder toe dat de voorzitter van de organisatie Rechters voor Rechters, door het Openbaar Ministerie werd gewraakt in een zaak over overlevering van een verdachte aan Polen. De rechter had in Polen gedemonstreerd en zich over de rechtsstaatdiscussie uitgelaten.

Foto: Reuters

3. Spaanse rekenkamer vraagt Catalanen geld terug

De Spaanse rekenkamer (Tribunal de Cuentas), vindt dat Catalaanse pro-onafhankelijkheidspolitici zoals gewezen regioleider Carles Puigdemontzich moeten verantwoorden voor mogelijk onjuist gebruik van zo'n €4,8 mln aan overheidsgeld. Het gaat om geld dat Catalonië inzette in het buitenland via zijn vertegenwoordigingen aldaar.

Los van Puigdemont gaat het om zijn voorganger Artur Mas en Oriol Junqueras, boegbeeld van de ERC waarmee Puigdemonts Junts-partij ten tijde van de onafhankelijkheidsverklaring door het Catalaanse parlement samenwerkte. De rekenkamer wil meer zicht op de Catalaanse bestedingen in het buitenland: ging het om reclame maken voor de Catalaanse cultuur en economie (dat mag), of hielden Catalaanse vertegenwoordigers zich over de grens ook bezig met buitenlands beleid (mag niet, dat is aan Spanje).

Eerder stelde de rekenkamer al dat er €4,1 mln aan overheidsgeld onjuist was besteed vanwege de organisatie van het illegale referendum in najaar 2017. De rekenkamer heeft veertig mensen gedagvaard. Die moeten ook rekening houden met beslagleggingen, stelt El País.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• Het Europees Parlement stemt dinsdag over het brexithandelsakkoord van december.

• Eurocommissaris Maros Sefcovic presenteert dinsdag plannen voor betere (lees: minder) regelgeving.

• De Europese Commissie spreekt woensdag over haar strategie voor vrijwillige terugkeer en re-integratie van migranten.

• Vrijdag moeten de 27 EU-lidstaten hun economische herstelplannen (hier de aanzet van Italië) hebben ingediend bij de Europese Commissie. Nederland gaat dat als enige EU-lidstaat nog niet doen. Er is wel €5,6 mrd uit het EU-coronaherstelpakket beschikbaar, maar in Den Haag hebben ze andere dingen aan hun hoofd. Brusselse hervormingseisen zoals voor de arbeidsmarkt en de heilige hypotheekrente liggen bovendien wat lastig. Schiet eens op, suggereert de Raad van State.

Meer lezen (en luisteren)?

Oom Vlad II Wat was er aan de hand bij de Oekraïens-Russische grens? Luister deze podcast van de Duitse zender WDR. Denktank CER biedt ook een podcast over dezelfde kwestie. En lees deze Finse analyse.

Brussel helpt De Hongaarse premier Viktor Orbán was vrijdag in Brussel voor overleg. Hij wil onder meer EU-geld inzetten voor hervorming van hoger onderwijs in Hongarije.

Walk-over? Emmanuel Macron zou dik winnen van Marine Le Pen bij de Franse presidentsverkiezingen, toont een nieuwe peiling. Het staatshoofd doet het beter dan gedacht.

Megasanctie De sjoemeldieselaffaire blijft Volkswagen (en zijn gedupeerde klanten) bezighouden. Het bedrijf wil nu €1 mrd schadevergoeding van voormalig en verantwoordelijk bestuursvoorzitter Martin Winterkorn, melden Duitse media.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!