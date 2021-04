Samenleving Rutte: eerste versoepelingen zijn 'acceptabel risico' Ondanks tegenvallende besmettingscijfers zet het kabinet toch door met zijn voorgenomen coronaversoepelingen. Eigenlijk kan het niet anders. Het publieke vertrouwen in de coronastrategie is al aangetast: nóg meer knipperlichtbeleid zou het wel eens finaal kunnen ondermijnen.

