Buitenland India overdonderd door nieuwe coronagolf: 'We dachten het virus overwonnen te hebben' De toename van het dagelijkse aantal besmettingen naar zo'n 300.000 komt op een moment dat pas 1% van de Indiase bevolking volledig is gevaccineerd. Het is nog onduidelijk of die nieuwe piek het gevolg is van versoepelde maatregelen of van nieuwe virusvarianten.

