Economie Eurozone belandt na krimp van 0,6% opnieuw in recessie Lockdowns en trage vaccinatiecampagnes stonden een herstel van de Europese economie in het eerste kwartaal in de weg. Met zes maanden van krimp zit de eurozone officieel in een 'dubbelediprecessie'.

