Buitenland Franse minister roept ex-generaals met putsch-neigingen tot de orde De Franse minister van defensie Florence Parly zint op maatregelen tegen een groep reactionaire ex-militairen. Volgens dit gezelschap dreigt er een burgeroorlog, waardoor hun nog actieve collega’s genoodzaakt zouden zijn in te grijpen.

