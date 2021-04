Buitenland Slepend ongenoegen over de brexit zet Britse unie onder hoogspanning Veel Schotten, Noord-Ieren en Welsh hebben het gevoel dat ze niets meer te zeggen hebben in het Verenigd Koninkrijk. Houdt de unie nog stand? Een eerste test dient zich op 6 mei aan met regionale verkiezingen.

