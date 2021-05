Zorg Hugo de Jonge: 'Onze keuzes rond AstraZeneca zijn volstrekt rationeel' Geen minister die met zo veel kritiek overladen wordt als Hugo de Jonge. Van ingelaste prikpauzes tot de aanhoudende druk op de zorg: hij had het beter moeten aanpakken. 'Men beseft denk ik onvoldoende wat de impact van de schaarste is op de noodzakelijke keuzes die we maken.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hugo de Jonge: 'Onze keuzes rond AstraZeneca zijn volstrekt rationeel' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren