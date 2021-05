Economie CPB: Gezinnen hebben te weinig buffers om schokken op te vangen Nederlandse huishoudens houden gemiddeld te weinig spaargeld aan, vaak omdat veel vermogen vast zit in een pensioenfonds of eigen woning. Het Centraal Planbureau roept de overheid op om meer ruimte te geven voor eigen keuzes in de vermogensopbouw.

