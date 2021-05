Arbeidsmarkt Al schreeuwt de zorg om mensen, statushouders worden niet aangenomen Te veel regels, te weinig begeleiding en vooroordelen: de zorgsector is een gesloten bastion voor statushouders. Zelfs tijdens de coronacrisis wordt hun werk niet op prijs gesteld, blijkt uit onderzoek.

