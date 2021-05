Zorg Met wereldwijde vaccinatiekloof is einde pandemie nog lang niet in zicht Zolang het coronavirus huishoudt in arme landen, dreigen nieuwe varianten te ontstaan die resistent zijn voor de huidige vaccins. Het delen van voorraden en opschorten van patenten, zoals de Amerikaanse president Joe Biden nu wil, is dus niet alleen moreel leiderschap.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Met wereldwijde vaccinatiekloof is einde pandemie nog lang niet in zicht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren