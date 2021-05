Buitenland In de strijd tegen inflatie zoekt Zuid-Amerika zijn heil in crypto's In Venezuela en Argentinië zijn cryptovaluta razend populair. Ze zouden meer zekerheid bieden dan de eigen munt waarvan de waarde keldert. Maar hoe stabiel zijn de gekozen 'stablecoins' en cryptodollars?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In de strijd tegen inflatie zoekt Zuid-Amerika zijn heil in crypto's Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren