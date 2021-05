Buitenland De Nutella-hazelnoot rukt op in Italië, al wil niet iedereen hem verbouwen Het Italiaanse familiebedrijf Ferrero zet met een groot project in op ‘hoogwaardige hazelnoten’ uit eigen land om minder afhankelijk te zijn van de Turkse versie. Een ‘ontwikkelkans’ voor de arme regio Basilicata, waar massaal hazelnootplantages verrijzen. ‘Maar in de Ferrero-chocolade proef je het kwaliteitsverschil niet terug.’

