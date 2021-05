Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: prikken en explosies in Tsjechië, en een tikkende hypotheekbom in Polen.

Foto: Reuters

1. Spoetnik-vaccin en dan mondje dicht

Of het Spoetnik-vaccin het coronavirus helpt bestrijden, weten we niet. Wel is duidelijk dat het spuitje tot politieke trammelant leidt. Zeker in Tsjechië, waar vicepremier Jan Hamacek in een zeer benarde positie verkeert. Reden is het nieuws van de website Seznam Zprávy. Die stelt dat Hamacek in Moskou had willen regelen dat Rusland Tsjechië Spoetnik-vaccins levert, in ruil voor Tsjechische stilte over de Russische betrokkenheid bij de explosie in een munitieopslagplaats in Vrbetice in 2014.

Hamacek ontkent dat hij dit van plan was, en stapt naar de rechter om de publicatie aan te vechten. Het nieuws leidde tot grote commotie in het Tsjechische parlement. En blijft daartoe leiden, want zondag meldde Seznam Zprávy dat het kabinet van de Tsjechische president Milos Zeman hielp bij het arrangeren het Moskou-bezoek. Zeman geldt als pro-Russisch.

Een prominente partijgenoot van de sociaaldemocraat Hamacek, Martin Netolický, bevestigde donderdag dat de vicepremier vóór zijn afgebroken bezoek aan Moskou liep op te scheppen dat hij één miljoen Spoetnik-vaccins zou regelen. Maar ... voor wat hoort wat, maakte Hamacek duidelijk.

Tsjechië maakte vorige maand openbaar dat de Russische militaire inlichtingendienst betrokken was bij de explosie in Vrbetice. Achttien Russische diplomaten moesten Praag verlaten. Bij de explosie kwamen destijds twee mensen om het leven. In het complex lagen volgens mediaberichten goederen van een Bulgaarse wapenhandelaar, bestemd voor de oorlog in Oekraïne. Eerder was nog sprake van wapentuig voor opstandelingen in Syrië.

... want anders ...

Die Bulgaarse wapenhandelaar, Emilian Gebrev, was eerder doelwit van een aanslag. De Bulgaarse justitie klaagde vorig jaar drie Russen aan voor vergiftiging van Gebrev en twee personeelsleden. Zij overleefden. Bulgarije bekijkt ondertussen of Rusland de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor zeker vier explosies in opslagcomplexen voor militaire goederen.

De Tsjechische radio berichtte donderdag dat ondernemer Petr Bernatik, die ruimte had gehuurd in Vrbetice voor de opslag van munitie, merkwaardig genoeg zijn medewerkers een dag vóór de explosie vrij had gegeven. Hij ging die dag als enige naar het complex, terwijl hij zich doorgaans liet vergezellen. De Tsjechische politie blijkt hem al in februari twee dagen te hebben verhoord.

Bij de explosie stierven twee van Bernatiks medewerkers. Zeker twee Russische agenten zouden in Vrbetice zijn geweest, maar volgens het onderzoeksplatform Bellingcat waren er veel meer Russische agenten in de zaak actief.

Premier Andrej Babis kaartte zaterdag bij de Europese sociale top in Porto de kwestie-Vrbetice aan. Hij vraagt andere EU-lidstaten ook Russische diplomaten uit te wijzen, en wil eind mei een EU-brede veroordeling van Rusland vanwege de explosie.

... en Spoetnik-ellende is besmettelijk

Intussen heeft ook buurland Slowakije aan Rusland gerelateerde politieke trammelant. Premier Igor Matovic legde eerder zijn functie neer toen hij op eigen houtje het Russische vaccin had besteld.

Matovic is nu minister van financiën. Maar de Spoetnik-sores houden aan. Slowakije ontving zo'n 200.000 Russische vaccins. Maar ze liggen op de plank, want het Slowaakse medicijnagentschap wil het gebruik niet toestaan omdat er te weinig onderzoeksgegevens over het vaccin beschikbaar zijn. Daarbij vroeg Rusland Slowakije recent honderden doses terug te sturen, om de vaccins nog eens te testen.

Dus wat nu te doen? Het contract dat Slowakije tekende is vertrouwelijk, maar Bratislava heeft het desondanks gepubliceerd. Dat is strafbaar, staat in de overeenkomst.

Foto: Reuters

2. Hypotheek als molensteen - voor de bank

De Poolse Hoge Raad komt dinsdag (waarschijnlijk dan - de uitspraak is al enkele keren uitgesteld) met een vonnis in de langslepende discussie over de omzetting van hypotheken in Zwitserse franks naar Poolse zloty's. Die kan banken miljarden euro's kosten.

Honderdduizenden Polen gingen in het eerste decennium van deze eeuw bij de koop van een huis een hypotheek in de Zwitsere munt aan. De rente daarop lag stukken lager dan bij hypotheken in zloty. In 2008 betaalde je voor de ene hypotheek 4,4% rente en 8,7% voor de andere.

Dat is natuurlijk fijn, tenzij de koers van de Zwitserse frank flink stijgt ten opzichte van de zloty. En dat is wat er gebeurde. Poolse huizenbezitters, die hun loon in zloty's kregen, gingen bij financiële crises in 2008 en 2011 plotseling fors meer betalen voor hun hypotheek.

Dit probleem deed zich ook in Roemenië, Kroatië en Hongarije voor. Dat laatste land verzon een list: het verbood leningen in buitenlandse valuta's en dwong banken in 2014 alle frank-hypotheken om te zetten in forint. Net op tijd: in 2015 maakte de frank nog een grote sprong.

Polen beperkte het aanbieden van leningen in buitenlandse valuta's in de periode 2011-2012. Maar het probleem bleef, afgezien van enkele minieme versoepelingen richting huizenbezitters, verder onopgelost. Eind 2020 stond er nog voor €26,4 mrd aan frank-hypotheken uit.

Morrende Polen die van hun dure hypotheek af wilden en compensatie eisten, kregen in 2019 een steuntje in de rug. Het Hof van Justitie van de EU oordeelde toen dat omzetting in zloty's niet tegen het Europees recht is. Tienduizenden Polen procederen inmiddels tegen hun bank. In 90% van de zaken waarin de rechter al met een uitspraak kwam, kregen de huizenbezitters gelijk.

Maar het is nu aan de Poolse Hoge Raad om te oordelen welke voorwaarden voor omzetting in de haak zijn, met name de koers. De Hoge Raad hoopte dat banken zelf een regeling zouden treffen met hun klanten, maar tevergeefs. Schattingen van wat een megaschikking de banken zou kunnen kosten, variëren van €6,6 mrd tot €13 mrd. Meerdere banken, waaronder ING's Bank Slaski, namen al voorzieningen om de eventuele kosten op te vangen.

De bank PKO BP heeft al besloten €1,47 mrd in een fonds voor een schikking te stoppen. Andere banken wachten op de Hoge Raad.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van buitenlandse zaken spreken elkaar maandag online, onder meer over de Westelijke Balkan, Iran en Rusland. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry schuift ook aan. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• De Brusselse denktank Bruegel brengt dinsdageen debat over herinrichting van de mondiale productieketen vanwege corona. Wat betekent dat voor China en Europa?

• Het college van Eurocommissarissen overlegt woensdag over een actieplan tegen vervuiling van water en lucht. Ook komt de Commissie met nieuwe economische prognoses.

• Commotie vorige week: Amazon bleek geen cent winstbelasting in de EU af te dragen vanwege een gunstige fiscale regeling in Luxemburg. Het Hof van Justitie van de EU komt woensdag met een arrest in een beroepszaak over precies die regeling (lees het artikel van FD-redacteur Laurens Berentsen). Maandag is er overigens bij het EU-Hof een hoorzitting over de Luxemburgse regeling voor Fiat.

• Het Poolse Constitutionele Tribunaal komt mogelijk donderdag met een uitspraak over de vraag of het Europees recht (en daarmee het Hof van Justitie) prevaleert boven de Poolse grondwet. Het is mogelijk dat er uitstel komt; het tribunaal schorste al eerder de behandeling van de kwestie.

