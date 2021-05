Economie Handelstekort VS rijst de pan uit Trumps pogingen om het Amerikaanse handelstekort te verkleinen, zijn faliekant mislukt. Onder zijn opvolger Biden neemt het tekort nóg verder toe. Het is mede een gevolg van de enorme steunpakketten om de economie uit het slop te halen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Handelstekort VS rijst de pan uit Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren