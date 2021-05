Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: creatief personeelsbeleid bij Marine Le Pen, vindingrijke Griekse hervormingen en Deense asielinnovatie.

1. EU-geld voor de strijd tegen de EU

Lekker ageren tegen de EU, maar ondertussen wel geld van het Europees Parlement illegaal inzetten om personeel in Frankrijk te betalen. De Franse krant Journal du Dimanche kwam zaterdag met onthullingen uit het politieonderzoek naar de financiering van het extreemrechtse en eurokritische Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen.

Le Pen bagatelliseerde het nieuws. Volgens haar zijn de Journal du Dimanche en president Macron twee handen op één buik, en is de krant het 'officiële orgaan van de macronistische macht'. En dat nieuws, is 'niets nieuws', en qua timing: dit gebeurt elke keer bij verkiezingen, suggereerde Le Pen.

Op zich was bekend dat er een politieonderzoek naar het creëren van nepfuncties bij het Europees Parlement door Le Pens partij. De vergoeding daarvan stroomde naar de partijorganisatie, die zo haar apparaat in Frankrijk overeind wist te houden. RN verkeert al jaren in financiële problemen; Le Pen leende daarom zelfs geld in Rusland.

Maar de Journal du Dimanche citeert nu direct uit het onderzoek. Volgens de krant wijst het politiespeurwerk uit dat Le Pens partij €6,8 mln van het Europees Parlement verduisterde. Volgens de verhoren leidde Marine Le Pen het systeem zelf. De advocaat van RN ontkent dat er sprake is van fraude.

Vóór de publicatie liepen de zaken best lekker voor RN. Zo staat de partij eerste in peilingen voor regionale verkiezingen in Provence-Alpes-Côte d'Azur, ondanks het feit dat de LREM-partij van president Macron bereid is om daar samen te werken met Renaud Muselier van de conservatieve Les Républicains.

Verder heeft Macrons partij een probleem met kandidaat Sara Zemmahi, die verkiesbaar was in het district Montpellier. LREM zegde de steun voor Zemmahi's kandidatuur op, omdat ze op een verkiezingsposter een hoofddoek draagt. 'Is dat de strijd tegen het separatisme?, vroegen ze zich in het kamp van Marine Le Pen af. President Macron verklaarde eerder na terroristische moorden in Parijs en Nice de oorlog aan het 'islamistisch separatisme'.

Le Pen is de belangrijkste uitdager van Emmanuel Macron bij de presidentsverkiezingen in 2022.

2. Griekse wrevel over hervormingen

'Nee tegen middeleeuwse arbeidsomstandigheden, handen af van de achturige werkdag.' Die slogan droegen protesterende vakbondsleden bij verschillende protesten deze maand tegen een nieuwe arbeidswet die de regering van premier Kyriakos Mitsotakis wil doorvoeren.

Waar gaat het om? De Griekse regering vindt de huidige arbeidswet achterhaald, zei minister van werkgelegenheid Kostis Hatzidakis afgelopen week. Die dateert uit 1982, dus ver vóór de digitale economie. Tijd om wat flexibiliteit in te bouwen, aldus Hatzidakis.

Hij voorziet de introductie van een 'digitale werkkaart', die moet voorkomen dat mensen zwartwerken, of dat werkgevers overuren niet uitbetalen dan wel geen sociale premies afdragen. Bedrijven die personeelsleden niet registreren, krijgen een boete van €10.500 per werknemer, waarschuwde Hatzidakis.

Hij wil het mogelijk maken dat Grieken in plaats van maximaal acht uur per dag, de ene dag tien uur werken, en de volgende dag weer wat minder. In situaties waarin een vakbond en bedrijf geen arbeidsakkoord hebben bereikt, kan een werknemer alleen een werkdag van acht uur claimen als hij daar expliciet om vraagt.

De bonden wantrouwen dit idee, en zijn bang dat tien uur al snel de standaard is. Ook omdat de nieuwe arbeidswet het jaarlijks maximum aan overuren verhoogt tot 150 per jaar, conform de Europese standaarden, claimt de regering. De linkse oppositie staat vierkant achter de bonden.

De ambtenarenvakbond Adedy stelt dat de nieuwe wet collectieve arbeidsovereenkomsten bemoeilijkt, en het recht om te staken. Ook keert de vakcentrale zich tegen de hervorming van de Griekse arbeidsinspectie. Minister Hatzidakis wil die dienst verzelfstandigen, en onafhankelijk van de politiek maken.

De plannen passen in de lijst van aanbevelingen voor hervormingen die de Europese Commissie vorig jaar aan Griekenland deed.

3. Denemarken volgt voorbeeld Orbán

De Hongaarse regering kondigde vorig jaar aan dat mensen die asiel willen aanvragen in Hongarije, dat niet kunnen doen aan de grens. De enige plek daarvoor is een Hongaarse ambassade elders.

Dit plan kwam Hongarije destijds op kritiek van mensenrechtenorganisaties te staan, die vonden dat Boedapest met het plan het vluchtelingenrecht schendt. Maar nu komt Denemarken met een initiatief waaruit een Hongaarse geest ademt. Het land sloot recent met Rwanda een deal over de afwikkeling van procedures van mensen die in Denemarken asiel vragen.

Het is niet duidelijk of Rwanda werkelijk een opvanglocatie gaat opzetten voor asielzoekers. Maar Denemarken wijst in zijn verdediging van zijn deal met Rwanda op de Europese plannen om buiten de EU meer asielprocedures af te handelen.

Minister van immigratie Mattias Tesfaye onderbouwde zijn plannen door te zeggen dat op deze manier asielzoekers niet aan een gevaarlijke tocht in een rubberboot beginnen. En 'wij hoeven dan niet elk jaar DKr 300.000 (ruim €40.000) uit te geven per afgewezen asielzoeker die niet wil terugkeren.'

Amnesty International veroordeelt het plan. De organisatie wijst erop dat vorig jaar zich hooguit 1500 mensen in Denemarken meldden voor asiel.

De Deense regering besloot recent ook al om zo'n 500 Syriërs terug te sturen naar Syrië. Dat land zou veilig voor ze zijn.

Waar moeten we deze week op letten?

• Het college van Eurocommissarissen buigt zich dinsdag over een notitie over de winstbelasting voor de 21te eeuw. Ook dinsdag: een webinar bij denktank EPC over de Russische manoeuvres rond Oekraïne.

• Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich woensdag uit in enkele zaken van de doorlopende juridische aanval van Ryanair op staatssteun die concurrenten (waaronder KLM) kregen om de coronacrisis door te komen. Tot nu had de Ierse prijsvechter geen succes.

• Institut Delors brengt woensdag een gesprek over Schotse onafhankelijkheid en de EU. Op dezelfde dag biedt de Brusselse denktank Bruegel een onlinedebat over het economisch herstel na de coronacrisis. Een dag later is ietsjes verderop in Brussel bij denktank CEPS een webinarover faillissementen vanwege corona.

• De EU-ministers van buitenlandse zaken overleggen donderdag over het handelsbeleid. Op de agenda staan discussies over hervorming van de Wereldhandelsorgnisatie, de handelsrelatie met de VS en de stand van zaken rond het Mercosur-handelsverdrag.

• De bankenunie staat op het menu van het overleg van de ministers van financiën van de eurozone, vrijdag in Lissabon. Maar ze praten met hun non-eurocollega's ook over groene belastingen en economisch beleid post-corona. Lees dit ter voorbereiding.

Meer lezen?

Seniorenimpuls In Duitsland heeft de overheid bij vaccinatie tegen het coronavirus net als in Nederland de voorrang gegeven aan ouderen. Dat betaalt nu uit, stelt onderzoeksinstituut IW in Duitsland: 65-plussers laten het geld rollen, en voor hen gelden vanaf deze week minder restricties.

Norfolk sausages De Britse brexitonderhandelaar David Frost blijft de EU de schuld geven voor de deal over Noord-Ierland die hij en Boris Johnson zelf omarmden.

Datasnelweg Breedband in Duitsland is... een issue. Start-up One Fiber wil dat nu samen de Duitse spoorwegen rechtzetten.

Geldhonger De beoordeling van de herstelplannen van de EU-lidstaten, te financieren uit de EU-pot Next Generation EU van €800 mrd, is nog in volle gang. Maar sommigen praten al over een tweede herstelpakket. Te vroeg, vindt Eurocommissaris van mededinging Margrethe Vestager.

Zo kunnen we niet werken Europamania meldde vorige week dat de samenwerking van twee Catalaanse onafhankelijkheidspartijen was gestrand. Nu toch weer niet.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers.