Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: botsing over bruinkool, brexitblues bij Britse boeren en Loekasjenko, voor al uw kapingen.

Foto: Reuters

1. EU-Hof bezorgt Polen nieuwe ergernis...

Het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg kwam al meerdere malen met uitspraken over de rechtsstaat die ergernis wekten in Polen. Nu bezorgt 'Luxemburg' Polen een pesthumeur met een totaal ander thema: bruinkool.

Het EU-Hof bepaalde vrijdag namelijk dat Polen per direct de winning van bruinkool in de mijn van Turów moet opschorten. De winning, vlakbij de grens met Tsjechië en Duitsland, is illegaal, vindt de hoogste Europese rechterlijke instantie. Polen heeft namelijk voor de verlenging van de vergunning van de bruinkoolwinning met zes jaar, geen milieu-effectrapportage gedaan, en dat is verplicht, stelt het hof.

Voor Tsjechië is de opschorting van de bruinkoolwinning, in afwachting van een definitief arrest, een opsteker. De mijn in Turów is voor de Tsjechische regering al jaren een bron van ergernis. Eind februari stapte de Tsjechische regering naar het EU-Hof om de mijnbouw in Turów te laten staken.

Praag vreest voor de milieugevolgen van verdere bruinkoolwinning in Turów. Die bedreigt onder meer het grondwater, en daarmee de drinkwatervoorziening van duizenden mensen in de regio. Duitsland vreest daarbij voor grondverschuivingen. Ook de milieubeweging is tegen.

De Poolse regering is ontstemd over het arrest. De uitspraak van het hof is disproportioneel, vond premier Mateusz Morawiecki. Door 'Luxemburg' staat de energiezekerheid van Polen op het spel, stelde hij in een verklaring. Polen staat geen maatregelen toe die die zekerheid in gevaar brengen, aldus Morawiecki.

... en stroomproducent PGE gaat uit zijn dak

PGE, dat nabij de mijn een energiecentrale heeft staan die stroom produceert via de verbranding van bruinkool, vindt dat het gerecht zich schuldig maakt aan 'chantage'. De EU doet niks tegen bruinkoolmijnen in de buurlanden, nota bene in de buurt van Turów, klaagt PGE-chef Wojciech Dąbrowski. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bruinkooldagbouw in de Lausitz, in zuidoost-Saksen.

‘Het Hof maakt zich schuldig aan chantage’ PGE-chef Wojciech Dąbrowski

Hij ageert ook tegen de Green Deal, het ambitieuze klimaatbeleid van de Europese Commissie. Volgens PGE, in meerderheid in handen van de staat, brengt het EU-Hof de leverantie van stroom aan miljoenen Poolse huishoudens in gevaar. Tussen de 4% en 7% van de Poolse stroom komt uit Turów. Overigens zou Polen volgens energieanalisten het wegvallen van de bruinkoolcentrale wel kunnen opvangen.

PGE voerde al voor het besluit van het hof campagne in Brussel en Praag, met billboards en een website met daarop een triest kijkend meisje dat zich afvraagt 'waarom je het bestaan van mijn familie wilt afpakken'. Sluiting van Turów zou een sociaaleconomische ramp betekenen, meldt de website.

Tegenstanders van de mijn wezen er vervolgens op dat het trieste beeld een stockfoto betreft. En er volgde een tegencampagne van Greenpeace Polska, waarin hetzelfde meisje aan energiebedrijf PGE vraagt waarom het bedrijf 'mijn toekomst verbrandt'.

... net als de vakbond

De Poolse vakbond NSZZ Solidariteit heeft de Poolse regering gevraagd het besluit van het EU-Hof terzijde te leggen, en heeft een grote demonstratie gepland voor vandaag. De afgelopen dagen hadden er blokkades plaats van de weg naar Tsjechië bij het grensplaatsje Kopáczow.

De vakbond wijst er daarbij op dat eerder gemaakte afspraken met de regering over een afbouw van Poolse kolenwinning en -consumptie de komende decennia weinig waard zijn. Want de EU bepaalt alles, aldus de bond. PGE zei eerder tot 2044 bruinkool in Turów te willen winnen.

De Tsjechische regering is uiteraard opgetogen over de uitspraak van het EU-Hof. Minister van milieu Richard Brabec wees er eerder op dat Polen Tsjechië niet heeft willen horen bij de inspraak over de kwestie.

Foto: Reuters

2. Communiceren moet je leren

De competitie voor een prijs voor de onhandigste tweet is dit jaar een nek-aan-nekrace tussen Ryanair en eurocommissaris van transport Adina Valean. Beiden toonden zich opgetogen dat vlucht FR4978 tussen Athene en Vilnius na een plotse tussenlanding in Minsk toch zijn weg had kunnen vervolgen. Geweldig nieuws, zeker voor de familie en vrienden van iedereen die aan boord is, kwetterde Valean.

Alleen was de Wit-Russische journalist Roman Protasevich niet meer aan boord: de politie in Minsk had hem aangehouden. Ook zijn metgezel, de Russische studente Sofia Sapega, zit nu vast.

De blogger Protasevich is een belangrijke speler in het verzet tegen de Wit-Russische president Loekasjenko, die vorig jaar de verkiezingen in zijn land verloor, maar ondanks massaprotesten niet opstapte, en het land blijft controleren. EU-lidstaten, het VK en de VS zijn woedend vanwege de truc die Wit-Rusland uithaalde om de journalist te kunnen pakken.

Het Ryanair-toestel landde in Minsk na een melding (uit Minsk) van een bom aan boord, ook al was de luchthaven van Vilnius op dat moment al dichterbij. Een Wit-Russische straaljager begeleidde het passagierstoestel.

De kwestie komt vandaag aan de orde bij de ontmoeting van de EU-regeringsleiders. Verscheidene lidstaten willen meer sancties tegen Wit-Rusland, en een onderzoek. 'Dit soort situaties heeft gevolgen', wist Adina Valean te melden, als update na haar gewraakte tweet.

Foto: Reuters

3. Britse boeren het haasje door brexit

Brexit zou het Verenigd Koninkrijk een reeks goudgerande handelsakkoorden met de buitenwereld bezorgen. Dat kan niet anders nu het land vrij is van EU-belemmeringen, betoogden brexiteers.

Britse boeren zien de bui nu hangen. De Britse regering onderhandelt met Australië over een vrijhandelsdeal. De insteek van Australië is handel zonder invoertarieven of -quota.

Maar zulke afspraken brengen het voortbestaan van agrariërs die schapen en runderen houden in gevaar, waarschuwen de National Farmers Union (NFU) en de National Sheep Association (NSA). De kleinere Britse boerenbedrijven kunnen niet op tegen goedkoper vlees van grote veebedrijven in Australië, denken de NFU en de NSA.

‘Een tariefvrije deal kan de ondergang van veel rundvee- en schapenbedrijven in het hele VK betekenen’ Minette Batters, NFU-president

Andere critici vrezen dat de deal met Australië - premier Boris Johnson hoopt volgende maand bij de G7-top in Cornwall zaken te kunnen doen met zijn collega Scott Morrison - de opmaat is tot veel meer tariefvrije verdragen die Britse bedrijven zwaar raken. In reactie op de kritiek kijkt de premier nu naar een overgangstermijn van vijftien jaar, meldde The Sun donderdag. Pas daarna zijn er geen tarieven of quota meer.

Ook minister Liz Truss van internationale handel heeft de boeren bescherming beloofd. Maar met die lange overgang levert de brexit bij lange na niet gelijk de beloofde winst waarop vrijhandelaars hoopten. En Truss heeft nu ook haar Schotse collega van plattelandszaken op haar dak.

Deze Mairi Gougeon wijst er op dat de economische meerwaarde van een vrijhandelsdeal met Australië neerkomt op 0,02% van het Britse binnenlands product, een percentage dat Truss eerder heeft erkend. Daarbij willen Britse consumenten vleesproducten die aan lokale standaarden beantwoorden, waarschuwt Gougeon.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-regeringsleiders ontmoeten elkaar vandaag en dinsdag. Los van Wit-Rusland overleggen ze over de relatie met Rusland en het VK, over Covid19 en het klimaatbeleid.

• Institut Delors brengt woensdag een discussie over Europese soevereiniteit.

• Eurocommissaris van financiële diensten Mairead McGuinness houdt donderdageen voordracht bij denktank EPC over toezicht na het Wirecard-schandaal. Lees ter voorbereiding dit verhaal van de FD-correspondent in Berlijn, Gerben van der Marel.

• De EU-ministers van industrie spreken elkaar donderdag en vrijdag. Op de agenda onder meer het nieuwe industriebeleid van de EU.

• Vrijdag is de zogeheten Jongerenburgerdialoog met EU-klimaatchef Frans Timmermans en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Meer lezen (en luisteren)?

Taksakkoord? Er zit beweging in de onderhandelingen tussen de VS en andere landen over de vennootschapsbelasting. Washington oppert nu een minimumtarief van 15%.

De vlag uit in Teruel Spanje steekt €10 mrd in betere voorzieningen op het platteland, maakte premier Pedro Sánchez bekend. Een opsteker voor Teruel en al die andere Spaanse plaatsen die al jarenlang om hulp roepen.

Exportsucces Turkse drones hielpen mee bij de zege van Azerbeidzjan in de oorlog met Armenië, en waren actief in de oorlog in Syrië en Libië. Nu wil NAVO-bondgenoot Polen ook Turkse drones.

Exportsucces II Siemens en Alstom wilden fuseren vanwege de groeiende Chinese concurrentie. Het mocht niet van Brussel. Nu heeft Alstom de Chinezen afgetroefd in een grote deal in Oekraïne.

Beste buur De relatie tussen België en Nederland kan beter. Luister naar de podcast Café Europa van Haagsch College, met Annette van Soest, Mathieu Segers en Steven Van Hecke.

