Detailhandel Snelle boodschappenbezorgers veroorzaken chaos in binnensteden Nieuwkomers verblijden klanten met razendsnelle bezorging van boodschappen, maar de manier waarop wekt irritatie bij gemeenten en bewoners. 'Ik ga niet over een flesje olijfolie, maar wel over de leefbaarheid in winkelgebieden.'

