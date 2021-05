Economie Coronasteun verlengen? Economen zien liever hulp voor bedrijf met schuld Het kabinet wil de noodsteun voor ondernemers opnieuw verlengen. Economen zijn verdeeld. 'Doorgaan met steun leidt tot gezapigheid.' Wel pleiten ze voor hulp aan gezonde bedrijven die door corona grote schulden hebben.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Coronasteun verlengen? Economen zien liever hulp voor bedrijf met schuld Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren