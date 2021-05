Europa Europa verdrinkt samen met migranten voor de kust van Lampedusa Lampedusa is verworden tot een strijdtoneel van eurohypocrisie, daar zijn inwoners en migratie-experts het over eens. Italië ziet meer dan zes keer zoveel migranten aankomen als voor de pandemie. Maar terwijl het land premier Mario Draghi oproept in Brussel te pleiten voor verandering, kabbelt het eilandleven rustig voort. ‘Een crisis, hier?’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Europa verdrinkt samen met migranten voor de kust van Lampedusa Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren