Fiscaal Opeens zit er schot in de afspraken over winstbelasting voor multinationals De voorstellen om de belastingen voor multinationals te hervormen, volgen elkaar in rap tempo op. Lukt het deze keer de verouderde afspraken te moderniseren of houdt de strijd om de belastingcenten in de digitale economie nog even aan? Europa en de VS moeten nog wel harde noten kraken.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Opeens zit er schot in de afspraken over winstbelasting voor multinationals Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren