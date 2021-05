Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: flexibiliteit in Noord-Ierland, Spanje en Brussel.

Foto: Reuters

1. Ik wil niet dreigen...

Europamania kan niet elke week The Hobbit aanhalen, maar... In de verfilming van het boek van JRR Tolkien duikt op zeker moment de dwerg Dain van de IJzerheuvels op. Op dat moment bestaat er grote frictie met de dwerg Thorin, een enorme stijfkop. Tovenaar Gandalf krijgt de vraag of Dain een beetje op Thorin lijkt. 'Van de twee heb ik Thorin altijd redelijker gevonden', antwoordt de magiër.

Edwin Poots volgde recent Arlene Foster op als leider van de unionistische DUP in Noord-Ierland. Zoals bekend is deze politieke partij mordicus tegen de zeegrens die conform de afspraken tussen het VK en de EU sinds 1 januari geldt, omdat Noord-Ierland anders dan de rest van het VK deel uitmaakt van de Europese interne markt en de douane-unie met de EU. En die zeegrens is er dan weer om te voorkomen dat er een 'harde' grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland.

‘De EU gebruikt Noord-Ierland als een speelbal’ Edwin Poots

Poots is van unionistisch beton, en liet dat zondagochtend blijken. De EU gebruikt Noord-Ierland als een speelbal, zei hij tegenover de BBC. De Unie gebruikt Noord-Ierland om het VK voor brexit te straffen, suggereerde hij. En dat kan vervelende gevolgen hebben, zo liet hij doorschemeren. Hij zei niet te willen dreigen met geweld, maar...

Zijn voorganger waarschuwde al eerder dat de frictie over de zeegrenscontroles in Noord-Ierland tot trammelant kan leiden. Vorige maand was de politie al langdurig doelwit van aanvallen met benzinebommen.

... en ik heb niets met Zwitserland

Eurocommissaris Maros Sefcovic, verantwoordelijk voor de gesprekken met de Britten, herhaalde zondagochtend dat hij op het vlak van veterinaire kwesties te porren is voor een tijdelijke regeling à la die tussen de EU en Zwitserland. Dat zou volgens Sefcovic 80% van de controles onnodig maken.

Maar Poots wil er tot verbijstering van andere partijen in Noord-Ierland niets van weten. 'Poots heeft de keuze', zei SDLP-leider Colum Eastwood. Of de DUP kan de 'verstandige oplossing' die de EU (en de SDLP) opperden, 'of hij kan verder gaan op het pad van verdeeldheid, bedreigingen en politieke doodlopende straten'.

De reputatie van Poots, van de strengere, onbuigzamere vleugel van de DUP en een politicus die niet in evolutie gelooft, belooft weinig goeds. Bij zijn recente verkiezing tot leider van de partij wachtten veel prominente DUP'ers Poots' overwinningsspeech niet af. En Poots wil dan zelf niet dreigen, de eerste dreigementen van de illegale unionistische organisatie UDA jegens zijn concurrent Jeffrey Donaldson zijn al binnen.

Foto: Reuters

2. Op de Catalaanse reservebank

Spanning in Catalonië, en niet alleen bij Ronald Koeman die bij voetbalclub FC Barcelona even op de reservebank is geplaatst. De aanjagers van de onafhankelijkheidsverklaring uit 2017 zien vanuit hun cel — waar ze nog in deeltijd hun straf uitzitten — hoe er in Madrid geworsteld wordt met een amnestieregeling.

De linkse minderheidsregering van premier Pedro Sánchez wil de gevangen gezette politici snel vrijlaten, de rechtse oppositie verzet zich fel. Nu alleen nog verbaal, maar op 13 juni ook met een, naar ze hopen, grote manifestatie in Madrid. Zorgmedewerkers zullen hun hart vasthouden.

De amnestie sluimert al langer, maar kwam hoog op de agenda tegelijkertijd met de recente benoeming van Pere Aragonès tot nieuwe regiochef. Na de Catalaanse regionale verkiezingen in februari hebben de onafhankelijkheidspartijen opnieuw de meerderheid in zetels. Ze kwamen pas na maanden moeizaam onderhandelen tot een deal over een nieuwe regering.

Aragonès, van de linkse partij ERC, is ook een separatist, maar uit ander hout gesneden dan zijn voorgangers. Hij wil het vastgelopen overleg met Madrid hervatten, waarbij onafhankelijkheid een van de thema’s is. In een interview zondag eiste hij een rondetafeloverleg voor de zomer en waarschuwde hij 'Madrid' niet te talmen met de amnestie.

De opiniepeilingen van de Catalaanse overheid vormen niet bepaald een steun in de rug voor de onafhankelijkheidsplannen. Sinds juli vorig jaar zijn er meer tegenstanders dan voorstanders van een Catalaanse staat. Catalanen stemden dus in februari ook om andere redenen op de onafhankelijkheidspartijen.

Foto: Reuters

3. Geduld is een schone zaak

Als de Europese Commissie niet vóór 1 juni via de nieuwe rechtsstaatverordening in actie komt tegen inbreuken op de democratie in EU-lidstaten zoals Hongarije en Polen, stapt het Europees Parlement naar de rechter om die actie af te dwingen. Dat dreigement legden Europarlementariërs in maart op tafel.

Morgen is het 1 juni, en de Commissie is niet in actie gekomen. Gert Jan Koopman, directeur-generaal begroting bij de Commissie, legde vorige week aan het parlement uit dat 'Brussel' hard bezig is met het afronden van richtlijnen voor toepassing van de verordening. Die gaan 'in de eerste twee weken' van juni in concept naar de volksvertegenwoordigers, opdat die input kunnen leveren.

‘We moeten dit vanaf het begin helemaal goed doen’ Gert Jan Koopman

Maar de eerste gesprekken met lidstaten over gesignaleerde problemen zei Koopman pas vanaf september te verwachten. Dat is een onontkoombare stap in een procedure die Brussel uiterst zorgvuldig zal moeten doorlopen, aldus de topambtenaar. Pas daarna kan de Commissie met een zaak naar de Europese Raad stappen. 'We moeten dit vanaf het begin helemaal goed doen.'

Polen en Hongarije stapten eerder naar het Hof van Justitie van de EU om de verordening aan te vechten.

Waar moeten we deze week op letten?

• Dinsdag gaat het European Tax Observatory in Brussel open. Eurocommissaris van economische zaken Paolo Gentiloni, belastingonderzoeker Gabriel Zucman en Europarlementariër Paul Tang (PvdA) doen de officiële aftrap.

• Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is per 1 juni 2021 officieel in de lucht. Hoofdaanklager Laura Kövesi, Eurocommissaris van justitie Didier Reynders en vicevoorzitter van de Commissie Vera Jourova zijn daarvoor dinsdag in Brussel present. Lees het interview met Daniëlle Goudriaan, namens Nederland aanklager bij het EOM.

• Bij het college van Eurocommissarissen liggen woensdag de aanbevelingen voor hervormingen bij de EU-lidstaten op tafel, dit alles in het kader van het Europees semester. Nu nog relevanter, gezien de link tussen hervormingen en geld uit het coronaherstelpakket.

• Het Hof van Justitie van de EU komt donderdag met een arrest in een zaak die Hongarije begon tegen een stemming in 2018 in het Europees Parlement. Die leidde tot een artikel 7-procedure tegen Boedapest, met mogelijk een verlies van stemrecht in de Europese Raad tot gevolg. De advocaat-generaal gaf Boedapest eerder ongelijk.

De EU-ministers van transport overleggen donderdag over duurzame mobiliteit, railvervoer, overboord slaande containers en tolwegen. Vrijdag breken de telecom-ministers zich het hoofd over cyberveiligheid en regels voor data.

• De ministers van financiën van de G7 spreken elkaarvrijdag in Londen. Ze hopen een deal te bereiken over een minimumtarief voor de winstbelasting.

Meer lezen (en luisteren)?

Shocking Dominic Cummings sprak vorige week met een commissie van het Lagerhuis over het coronabeleid van de Britse premier Johnson. Luister naar de podcast van het Institute for Government.

Zakendoen met Over de kidnap van de journalist Roman Protasevitsj door Wit-Rusland is al veel geschreven en de EU zit er bovenop. Maar waarom blijft het Duitse concern Siemens zaken doen met Minsk, vragen Europarlementariërs zich af.

Mr Audi Rupert Stadler leidde automobielconcern Audi tot in 2018. Ook hij staat nu terecht voor de sjoemeldieselaffaire. De Süddeutsche Zeitung bracht een fascinerend artikel over het proces, waar alle verdachten 'Haas' blijken te heten. 'Nog 142 zittingsdagen. Minstens.'

L'amie de Poutine Als Marine Le Pen president wordt, stapt Frankrijk uit de bevelstructuur van de Navo, en heft Parijs de sancties tegen Rusland op, zei de leider van Rassemblement National tegen de zender BFMTV.

Koolstofeuro's CO₂ beprijzen is de sleutel om de uitstoot van broeikasgas tegen te gaan. De podcast van de Duitse denktank ZEW gaat erover. Intussen broedt Brussel nu op een nieuw CO₂-handelssysteem voor het wegtransport en gebouwen, lees het verhaal van FD-correspondenten Ria Cats en Mathijs Schiffers er maar op na.

Jubileum De Duitsers gaan ervoor zitten: de zondagavond-Krimi. In de BRD hadden ze Tatort, in de DDR Polizeiruf 110. Na de 'Wiedervereinigung' bleven beide bestaan. Die laatste politieserie bestaat nu vijftig jaar. Tatort beleefde in 2016 de duizendste aflevering.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking, dit keer met hulp van Jasper Houtman. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!