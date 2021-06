Binnenland Poging 161 om mensen sneller uit de bijstand te krijgen: barmhartig of incidentgedreven? Na de Toeslagenaffaire zijn alle ogen gericht op de Participatiewet, waar de uitvoering van de bijstand onder valt. Die moet volgens diverse partijen barmhartiger en menselijker. De Tweede Kamer probeert voor de zoveelste keer de wet aan te passen, maar rechters waarschuwen: 'dit is pure gelegenheidswetgeving'.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Poging 161 om mensen sneller uit de bijstand te krijgen: barmhartig of incidentgedreven? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren