Juridisch 'Shell zal ons over twintig jaar dankbaar zijn' De CO₂-uitstoot van Shell moet over negen jaar 45% lager zijn dan nu. Dit baanbrekende vonnis van de Haagse rechter, ruim een week geleden, werd wereldnieuws. Het FD sprak met directeur Donald Pols van Milieudefensie, die de zaak aanspande, en zijn advocaat Roger Cox. 'Het gaat riskant worden om te zoeken naar olie- en gasvelden.'

