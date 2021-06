Buitenland Anders Tegnell gelooft nog steeds in een 'lichte basislockdown' Bijna de helft van de Zweden heeft een eerste vaccinatie gehad. Ook staatsepidemioloog Anders Tegnell. De man die met zijn pleidooi voor een uitzonderlijk soepele lockdown wereldberoemd werd, kijkt terug op een roerig jaar.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Anders Tegnell gelooft nog steeds in een 'lichte basislockdown' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren