Economie Touwtrekken om kwijtschelden coronaschuld Voorkomen dat levensvatbare bedrijven door hoge schulden kopje onder gaan. Daarover praten kabinet, banken en andere private schuldeisers de komende weken. Maatwerk moet het worden, want terugbetalen blijft de norm.

