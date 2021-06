Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: zoek de tien verschillen in Brusselse adviezen, trollen op zijn Hongaars en een kruidenpastoor met bijwerkingen.

Foto: Reuters

1. Europese eenheidsworst...

Spannend! De Europese Commissie verwacht zo medio juni met de eerste beoordelingen te komen van de herstelplannen die de meeste EU-lidstaten in Brussel hebben ingediend.

Met een mooi plan kunnen de landen geld en leningen claimen uit het coronaherstelprogramma Next Generation EU. In juli kunnen de eerste euro's gaan vloeien, zo meldde vorige week Valdis Dombrovskis, bij de Europese Commissie verantwoordelijk voor economische zaken. Snel schakelen, dat zien de grote lidstaten graag.

Maar wat zijn de voorwaarden? Het geld, deels subsidies en deels leningen, gaat hand-in-hand met hervormingen. Dat was in 2020 een van de eisen van Nederland. Hierbij zijn de aanbevelingen die de Europese Commissie elk jaar in het kader van het Europese semester aan de lidstaten doet, een relevante richtsnoer.

Afgelopen woensdag was het weer zover. Gespannen pakten we het pakketje documenten uit: welke noten zou Brussel nu op zijn zang hebben? In het verleden waarschuwde de Commissie ons voor de oververhitte woningmarkt, hoge private schulden en het belastingstelsel, en hoorden we dat we daar toch eens wat aan moesten doen. En nu?

De Brusselse analyse van onze problemen blijft hetzelfde. Maar de Commissieaanbevelingen van 2021 zijn sterk ingekleurd door de coronacrisis. Iedereen heeft al sores genoeg, en is volop bezig met herstelplannen, dus vraagt de Commissie de lidstaten niet al te veel. En bijster creatief waren de ambtenaren in Brussel ook al niet bij het formuleren van die karige aanbevelingen.

Zo lezen we over Nederland dat Den Haag 'in het bijzonder aandacht moet schenken aan de samenstelling van de overheidsfinanciën'. Goed punt! Bij Italië, waarvoor Den Haag nog wel wat hervormingssuggesties heeft, lezen we overigens hetzelfde, al vinden ze in Brussel dat Italië de groei van uitgaven die Rome nationaal financiert moet beperken. Voor de rest is het advies aan Den Haag en Rome bijna eng, zo identiek is het.

En dat is over de gehele EU-linie zo. Frankrijk, Malta, noem ze maar op, iedereen krijgt veelal dezelfde raad. Dat was vroeger wel anders.

... die sommigen al verveelt

Betekent dit nu dat dat Brussel dat herstelgeld zonder harde hervormingseisen gaat overmaken? Vast niet. De aansporingen richting eerder gesignaleerde problemen gaan vast een rol spelen. Net zoals de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact voor 2022 niet meer gelden, maar in 2023 weer wel, zei Dombrovskis afgelopen woensdag.

Da's niks te vroeg, liet de Duitse parlementsvoorzitter Wolfgang Schäuble woensdag weten in een opinieartikel in de Financial Times. Hij vindt dat het tijd is om weer scherper op de staatsschuld te letten. Anders ligt inflatie op de loer, meent hij.

En hij stelt dat de Amerikaanse econoom Larry Summers en Olivier Blanchard, ex-hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het volledig met hem eens zijn. Dat is wat selectief gewinkeld in mijn opinie, reageerde Blanchard vrijdagochtend. 'Ik maak me niet druk over inflatie in de EU.'

Foto: Reuters

2. Hongaren jennen Chinezen

Toen Gergely Karácsony campagne voerde om burgemeester van Boedapest te worden, jenden sympathisanten van de Fidesz-partij van premier Viktor Orbán hem. Zo zetten ze luide muziek op terwijl Karácsony een toespraak wilde houden.

Hij won toch. En nu broedt de Hongaarse oppositie over een gezamenlijk optreden bij de landelijke verkiezingen in 2022, om zo een einde te maken aan Orbáns heerschappij.

En Karácsony weet terug te zieken. Deze week bleek dat een wijk in zuid-Boedapest een Dalai Lama-straat krijgt, alsmede een Oeigoerse Martelaren-straat, een Vrij Hongkong-straat en een straat die is vernoemd naar de in 2005 overleden Chinese bisschop Hszie Si-kuang. En dat in een buurt waar de Chinese Fudan-universiteit een nieuwe campus wil bouwen.

Juist afgelopen weekeinde waren er demonstraties tegen die universiteit, een prestigeproject voor Orbán. Zijn regering pestte eerder de Centraal-Europese Universiteit uit Boedapest weg en koestert warme banden met Peking.

Daar hebben Karácsony en burgemeester Krisztina Baranyi van de gemeente Ferencváros geen boodschap aan. Ze weten dat het Fudan-project impopulair is. Boedapest had in de buurt juist een plan voor goedkope woningen voor studenten, maar dat is onzeker door de Chinese ambities.

China heeft geërgerd op Karácsony's actie gereageerd. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken noemde de straatnaammanoeuvre 'verachtelijk'. Maar de acties, en het gebrek aan populariteit van het project, hebben gevolgen. De Hongaarse regering zegt inmiddels dat er nog geen concreet plan voor de universiteit is, en dat Boedapest een referendum krijgt over het Fudan-initiatief.

Of dat werkelijk het einde van plan is, moet blijken. De relatie tussen Peking en de regering-Orbán is innig. Dat bleek vrijdag nog eens, toen Hongarije een EU-veroordeling van het Chinese Hongkongbeleid blokkeerde. Het is niet de eerste keer dat Orbán cum suis zich als diplomatieke slippendragers van Xi Jinping gedragen. De Duitse staatssecretaris van buitenlandse zaken Miguel Berger is dat inmiddels spuugzat, zo bleek uit een Tweet.

Foto: Reuters

3. Kruidenpastoor veroorzaakt helse pijnen

Het komt niet elke dag voor dat het Hof van Justitie van de EU zich moet uitspreken over de nadelige effecten van kompressen met geraspte mierikwortel, maar donderdag is het zo ver. Dan komt de hoogste rechterlijke instantie van de Unie met een arrest in een zaak over een foutje dat kruidenpastoor Benedikt, een columnist van de Kronen-Zeitung, in 2016 maakte.

De columnist schreef namelijk dat je bij bepaalde reumatische pijnen gerust twee tot vijf uur een kompres van geraspte mierikswortel op het pijngebied kunt leggen. Er was één probleem: de kruidenpastoor bedoelde minuten, maar zo kwam het niet in de krant. En dus was er een lezeres die, na drie uur met een kompres op haar enkel, te maken kreeg met helse pijnen. Een toxische reactie door de 'scherpe mosterdoliën in de mierikswortel', zo staat in de stukken.

Wie is hier aansprakelijk? De getroffen lezeres vroeg de Kronen-Zeitung om smartengeld €4400 omdat de krant had verzuimd de tekst van Benedikt te controleren. Ze kreeg geen gelijk van de Oostenrijkse rechter. Kan het EU-Hof dan misschien enige verlichting van de klachten geven? Wat zegt het Europees recht over aansprakelijkheid? Het advies van de advocaat-generaal belooft niet veel goeds.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van justitie en binnenlandse zaken treffen elkaar maandag en dinsdag. Ter tafel ligt onder meer de strijd tegen illegale content op het wereldwijde web, en het EU-migratiebeleid.

• Het Europees Parlement stemt woensdag over een resolutie over het rechtsstaatmechanisme. Die kan ertoe leiden dat het parlement naar het EU-Hof stapt om de Europese Commissie te dwingen Hongarije en Polen EU-subsidies te ontzeggen.

• De Britse brexitchef David Frost spreekt deze week met zijn EU-collega Maros Sefcovic. Frost stelde in een opinieartikel in de Financial Times dat de EU pragmatischer moet zijn over het Noord-Ierse protocol. De frustratie bij EU-lidstaten groeit, net als het pessimisme. En wat te denken van Frosts manoeuvres?

• De EU-milieuministers overleggen donderdag in Luxemburg over onder meer wegwerpbatterijen en milieuvriendelijke productie van batterijen.

• De G7 komen vrijdag en zaterdag bijeen in Cornwall. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volgen ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers.