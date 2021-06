Energie Europese afspraken dwingen 'kolenverslaafd' Polen tot meer klimaatambitie De nog altijd omvangrijke Poolse kolenindustrie vormt een sta-in-de-weg voor het Europese streven om CO₂-neutraal te zijn in 2050. Geholpen door de miljarden uit Brussel verkiest Warschau nu toch groene energie boven de verlieslatende kolencentrales.

