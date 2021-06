Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Berlijn bekeert zich tot CO₂-strengheid en zwarte schapen in Praag en Wenen.

Foto: Reuters

1. Duitsers vallen van hun geloof...

Het rammelt in de EU en in het VK van de plannen voor de bouw van fabrieken voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. Als al die productie er komt, is er tegen 2030 een batterij voor 90% van de nieuw verkochte wagens beschikbaar, stelt milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) in een nieuwe analyse. Mooi nieuws, maar: is er wel een markt?

Want volgens T&E zijn de CO₂-uitstootnormen voor diesel- en benzineauto's nu niet ambitieus genoeg. Daardoor hoeven fabrikanten niet al te hard te lopen bij het aanbieden van nieuwe elektrische modellen, claimt de milieuorganisatie.

T&E telt 38 initiatieven voor batterijfabrieken, met een totale investering van €40 mrd. Dat is deels zondegeld, als de EU de CO₂-normen voor auto's niet sterker verlaagt dan nu voorzien, aldus de milieuorganisatie. De timing voor de waarschuwing is goed: volgende maand komt de Europese Commissie met voorstellen voor verdere reductie van de broeikasgasuitstoot van auto's en bestelwagens.

Transport & Environment vindt nu een opmerkelijke bondgenoot aan haar zijde: Duitsland. De afgelopen jaren stapte Berlijn altijd op de rem als het ging om strengere CO₂-normen. Maar minister van economische zaken Peter Altmaier is van zijn geloof gevallen. Hij roept in een brief de Europese Commissie op tot ambitieuzere nieuwe CO₂-uitstootnormen voor 2030.

Helemaal vreemd is dat niet. De Duitse auto-industrie liep achter bij de productie van e-auto's maar zet alles op alles om de achterstand in te lopen. Alleen al Volkswagen heeft plannen voor zes grote fabrieken voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. Strengere CO₂-uitstootdoelen jagen het gebruik van batterijen en waterstof voor auto's aan, en 'versterken de concurrentiekracht van de Europese autofabrikanten', zo staat in Altmaiers brief.

... ook in de luchtvaart

In een interview met Handelsblatt kondigt Altmaier omvangrijke staatssteun aan voor de industrie in het algemeen, om te vergroenen en te kunnen voldoen aan strengere CO₂-eisen. Eind mei meldde hij al dat er een stevig steunprogramma komt voor de ontwikkeling van waterstof.

De Duitse minister neemt overigens niet alleen het CO₂-beleid voor het wegverkeer op de korrel, hij maant Brussel ook om in actie te komen richting de luchtvaart. Deze sector moet de gratis rechten die ze nu nog krijgt voor de uitstoot van CO₂ 'spoedig' gaan opgeven, waarschuwt de minister.

Juist de luchtvaart doet er achter de schermen alles aan om strenger klimaatbeleid te voorkomen, meldde de organisatie InfluenceMap recent. Ze claimt dat vliegtuigbouwer Airbus en Air France om subsidie vragen om de vloot te vergroenen, een soort schrootpremie voor oudere toestellen, zodat maatschappijen nieuwere, zuinigere vliegtuigen kunnen aanschaffen. Bestuursvoorzitter Carsten Spohr van Lufthansa sloot zich daar vorige week publiekelijk bij aan.

Airbus waarschuwde Brussel vorige week dat passagiersvliegtuigen tot 2050 traditionele motoren blijven gebruiken. De vliegtuigbouwer wil vanaf 2030 testvluchten gaan doen met een toestel dat vliegt op emissiearme brandstof. Maar dit soort types, op de markt vanaf 2035, zijn dan voorlopig alleen geschikt voor kortere afstanden.

Foto: Reuters

2. Het liberale zwarte schaap

Jarenlang hakten de liberalen in het Europees Parlement in op de christendemocratische EVP, omdat die partij de autoritaire Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn Fidesz-partij de hand boven het hoofd leek te houden. Maar Orbán heeft de EVP inmiddels de rug toegekeerd, en elke politieke familie heeft wel een zwart schaap, zo bleek vorige week.

Voor de liberalen gaat het om de Tsjechische premier Andrej Babis. Diens ANO-partij maakt deel uit van de Renew-fractie in het Europees Parlement. Afgelopen week stemden de parlementariërs over een resolutie die stelt dat er geen Europees geld meer naar het Agrofert-concern van Babis mag vloeien. Zijn bedrijf heeft recht op landbouwsubsidies, maar Babis oefent volgens critici in Brussel nog altijd de controle uit over zijn concern, waardoor sprake is van een belangenconflict.

Een ruimte meerderheid van de Europese volksvertegenwoordiging stemde vóór de resolutie. Maar, zo constateerde de EVP, liberale boegbeelden zoals Dacian Ciolos en Guy Verhofstadt onthielden zich van stemming (D66'ers van de Renew-fractie steunden de resolutie wel).

Babis is dus bij de Renew-fractie bepaald zijn krediet niet kwijt. Kortgeleden overleefde hij ook al een vertrouwensstemming in het Tsjechische parlement.

Foto: Reuters

3. Geld ritselen en geld poepen

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz van de christendemocratische ÖVP heeft al maanden politiek last van een onderzoek naar een smeergeldaffaire. Hij heeft geprobeerd de aantijgingen van tafel te vegen, en opende de aanval op anticorruptiedienst WKstA. Maar zo af en toe duiken nieuwe, minder frisse details op uit het verleden van de kanselier.

Zoals vorige week. Toen bleek dat Kurz als minister van buitenlandse zaken in 2016 via een geste van een vertrouweling plotseling een €160 mln hogere begroting kreeg, zonder dat het parlement daarover informatie kreeg. Dat geld kwam goed uit: Kurz probeerde het leiderschap van de ÖVP binnen te halen, en met de fondsen kon hij zich extra profileren.

De handige vertrouweling, Thomas Schmid, moest vorige week echter opstappen als baas van staatsholding Öbag. Anticorruptiedienst WKstA had namelijk berichtjes gevonden die Schmid over zijn manoeuvres aan Kurz en aan derden had gestuurd. 'Je budget gaat meer dan 30% omhoog! Dat hebben we ALLEEN voor jou gedaan', liet hij Kurz weten.

Schmids bericht aan Gernot Blümel, de minister van financiën bij wie eerder dit jaar vanwege de smeergeldaffaire huiszoeking werd gedaan, was een stuk plastischer: 'Kurz kan nu geld schijten.'

Het onderzoek blijft werk in uitvoering.

Europamania elke week in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Amerikaanse president Joe Biden doet na de G7-ontmoeting in Cornwall (lees het verhaal van FD-correspondent Joost Dobber) maandag Brussel aan voor de Navo-top en dinsdag geeft hij acte de présence bij de EU-VS-top.

• Het Hof van Justitie van de EU komt dinsdag met een arrest over, wederom, Facebook. Dit keer gaat het om de vraag of de Belgische rechter bevoegd is om te oordelen over privacy-inbreuken door Facebook.

• De Brusselse denktank CEPS heeft voor dinsdageen webinar over duurzame energie op de agenda staan.

• De Oeso komt woensdag met een rapport over de Nederlandse economie. Co-starring: Stef Blok, die nu demissionair minister van Economische Zaken is.

• Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie begint woensdag met bezoeken aan EU-lidstaten vanwege de coronaherstelplannen die ze hebben ingediend. Lees het verhaal van FD-Brusselaar Mathijs Schiffers.

• De Eurogroep komt donderdag bijeen. Het gaat onder meer over de bankenunie.

• Zaterdag is de eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa. Ter voorbereiding biedt denktank Bruegel woensdageen webinar, net als denktank EPC.

Meer lezen?

Niet mals De Britse politicus Andrew Adonis besprak voor tijdschrift Prospect Magazine het functioneren van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Auw.

Arbeidsmigratie Wat krijgen seizoenskrachten voor het plukken van aardbeien in Spanje, vroeg de Tagesschau zich af. De Duitse consument verslikt zich.

Achterkamertjes De commissie-Meijers laakt het gebrek aan transparantie bij besluiten van de Europese Raad. Zogeheten 'working documents' zijn niet openbaar; zelfs het bestaan ervan is vaak niet te traceren, want er is geen register. Dus formuleerde de commissie een serie voorstellen.

Erfgoed Het partizanenliedje Bella Ciao klinkt bij de manifestaties van de 6000 Sardine-beweging. Linkse politici in Italië willen het nu een officiële status geven. Rechts is tegen.

Campagne Hongarije gaat in 2022 naar de stembus. Premier Orbán heeft als de economische groei goed is, iedereen een belastingvoordeeltje beloofd, en kiest de LHBTI+-gemeenschap als doelwit.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!