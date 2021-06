Arbeidsmarkt 'We moeten werkzoekenden net zo goed helpen als de patiënten in ziekenhuis New Amsterdam' Hoewel er tot nu toe nog niet veel bedrijven zijn omgevallen, zien gemeenten, UWV, sociale partners en onderwijsinstellingen de coronacrisis als uitgelezen kans om de overstap 'van werk naar werk' beter te regelen. De komst van regionale mobiliteitsteams, met een budget zonder tussenschotten, stimuleert ze om de handen ineen te slaan.

