Fiscaal 'Wij hangen niet aan de rem bij aanpak belastingontwijking' Multinationals en belasting zijn een moeizaam koppel. De G7 heeft flinke stappen gezet om hun belastingafdracht te waarborgen. Nu het speelveld is veranderd waarschuwt de club van belastingadviseurs dat Nederland niet roomser moet zijn dan de paus.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Wij hangen niet aan de rem bij aanpak belastingontwijking' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren