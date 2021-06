Bestuur Negentien fracties in de Kamer: help, de lobbyist verzuipt! Met het vertrek van Pieter Omtzigt uit het CDA bestaat de Tweede Kamer straks mogelijk uit negentien fracties. Dat lijkt voor de lobbyist onbegonnen werk. Maar de versplintering biedt wel degelijk kansen om de boodschap effectief te laten landen in politiek Den Haag.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Negentien fracties in de Kamer: help, de lobbyist verzuipt! Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren