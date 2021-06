Arbeidsmarkt 'Bijstandgerechtigde moet naar UWV kunnen voor begeleiding, WW'er naar gemeente' Wie een uitkering heeft en training of begeleiding naar werk zoekt, kan niet bij elk loket terecht. Dat moet anders, vinden het UWV en de gemeenten.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Bijstandgerechtigde moet naar UWV kunnen voor begeleiding, WW'er naar gemeente' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren