Binnenland Mondkapjes af: de winkelbranche juicht, maar is het niet te vroeg? Mondmaskers verdwijnen sneller dan verwacht uit het straatbeeld. Per 26 juni hoeven Nederlanders ze waarschijnlijk alleen nog te dragen in het ov of op andere drukke plekken. Virologen houden hun hart vast. De winkelbranche is juist in zijn nopjes. De angst voor ruzie met klanten lijkt groter dan de angst voor besmetting.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Mondkapjes af: de winkelbranche juicht, maar is het niet te vroeg? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren