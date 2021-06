Banken Weerstand tegen invoering hogere bankbuffers neemt toe Banken en politici staan voor een dilemma bij de plannen voor hogere bankenbuffers. Weerbaarder banken leveren naar verwachting meer economische groei op, maar gelijktijdig tasten de hogere buffers de groei juist aan. Kritiek op de nieuwe boekhoudregels Basel IV neemt toe.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Weerstand tegen invoering hogere bankbuffers neemt toe Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren