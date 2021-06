Arbeidsmarkt Thuiswerken lastig? Hybride werken is nog veel ingewikkelder Het grote thuiswerkavontuur van 2020 en 2021 loopt op haar einde. Verrassend snel, want veel bedrijven gingen ervan uit dat het thuiswerkadvies tot september zou blijven. Ze worstelen nog met de vraag hoe ze thuiswerken en kantoor voortaan gaan combineren. Adviesbedrijf Deloitte laat vast zien hoe zo'n hybride werkomgeving eruit kan zien.

