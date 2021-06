Arbeidsmarkt 'We hebben een regering nodig die de handschoen oppakt' Polderpartijen maken zich zorgen over het trage verloop van de formatie. Urgente kwesties komen daardoor niet tot een oplossing. Een duogesprek met FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha en AWVN-directeur Raymond Puts.

