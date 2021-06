Binnenland 'Ambtenaren moeten af van de bangigheid zich uit te spreken' Topambtenaar Mark Frequin was verantwoordelijk voor de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Terwijl dat speelde schreef hij een rapport over hernieuwd ambtelijk leiderschap. Maandag presenteert hij zijn bevindingen. 'Tot nader orde zie ik weinig aanwijzingen dat we fouten hebben gemaakt.'

