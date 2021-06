Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Britse belkosten, Poolse polemiek en een run op de ruimte.

Foto: Reuters

1. Brexit kost meer dan je lief is

Lagere of geen roamingkosten was jarenlang een van de paradepaardjes van samenwerking in de EU. Goedkoper, of zelfs zonder meerkosten grensoverschrijdend bellen: als de Europeaan niet uit zichzelf van het Europese ideaal hield, dan wel vanwege de praktische meerwaarde van de EU, te merken in de portemonnee.

Maar zoals dat gaat met vergeten verworvenheden: lage belkosten bleken bij het brexitreferendum in het Verenigd Koninkrijk in 2016 op zijn zachtst gezegd geen doorslaggevende factor in de keuze van de kiezer. Een meerderheid 'wilde de controle terugnemen'.

Dat heeft de economie van het VK schade berokkend, en ook de Britse burger. Maar wat brexit concreet betekent? Aan een antwoord daarop durven veel mensen zich vijf jaar na dato nog steeds niet te wagen, schreef FD-correspondent Joost Dobber onlangs (lees ook de analyse van FD-medewerker Catherine de Vries).

Britten gaan nu de brexit merken als ze vanaf Mallorca of een van de Costa's naar huis bellen: de roamingtarieven lijken terug. Aanbieder EE, onderdeel van British Telecom, heeft gemeld dat het een extra vergoeding gaat rekenen als Britten met hun mobieltje vanuit of naar het buitenland bellen of grensoverschrijdend video's op hun mobieltje kijken.

EE had eerder gezegd dat roaming post-brexit niet zou terugkeren. Vier Britse aanbieders (naast EE ook O2, Three en Vodafone) herhaalden nog in januari van dit jaar dat er niks aan het handje was.

Dus wel. Niet dat de EE-klant meteen enorme financiële schade lijdt: het bedrijf past het nieuwe tarief van twee pond per dag pas in 2022 toe, en klanten die vóór 7 juli 2021 een abonnement hebben afgesloten (dus een gewaarschuwd mens...), hoeven de extra heffing niet te betalen.

Volgen andere aanbieders EE's voorbeeld? Ja, O2, meldden Britse media, en Three ging ook over tot het aanpassen van zijn contractvoorwaarden. Maar specialisten wijzen erop dat de Britse telecomaanbieders bij grensoverschrijdend datagebruik boven een bepaalde limiet via het mobieltje sowieso al een extra heffing in rekening brachten.

Daarom ontkennen O2 en Three ook dat de roamingtarieven terug zijn. Ze scherpen hooguit de limieten voor grensoverschrijdend gebruik van het mobieltje aan.

De Britse consumentenorganisatie Which? zegt diep teleurgesteld te zijn. Ze vindt dat de EU en het VK nieuwe afspraken moeten maken over roaming.

Foto: Reuters

2. VS en Polen botsen vanwege oorlogsclaims

Met Donald Trump kon de rechts-conservatieve regering van Polen het prima vinden. Met de nieuwe regering in Washington wat minder, en nu is er een nieuw conflict. Die gaat over een wetswijziging die grenzen stelt aan de termijn waarin overlevenden van de Holocaust eigendommen in Polen kunnen terugvragen.

Doe dit nu niet, klonk een oproep van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. De wetswijziging is 'een stap in de verkeerde richting', stelt hij.

Het World Jewish Congress (WJC) reageerde uiterst kritisch op het Poolse voornemen, die de senaat in Warschau (waar de regeringscoalitie geen meerderheid heeft) nog moet bekrachtigen. WJC-president Ronald Lauder noemde het Poolse plan 'een klap in het gezicht voor wat er rest van de Poolse joodse gemeenschap, en slachtoffers van naziwreedheden wereldwijd', stelde hij.

Polen vindt het onzin om schade die ontstaan is in die tijd, te verhalen op Polen. Het land was immers slachtoffer van de naziwreedheden, vindt de regering. Sowieso ageert regeringspartij PiS al jarenlang tegen mensen en organisaties die naast het Pools slachtofferschap ook op Poolse misdaden jegens joden wijzen.

De PiS werkte lang aan een wet die het strafbaar stelt om vernietigingskampen die de Duitsers in Polen opzetten, 'Pools' noemen. Dat laatste zou volgens de PiS inhouden dat Polen verantwoordelijk was. Ter extra illustratie van hoe gevoelig dit in Polen ligt: het Hof van Justitie van de EU wees onlangs arrest in een zaak van een Pool die een Duitse regionale krant wilde vervolgen omdat die in een artikel sprak over het 'Poolse vernietigingskamp Treblinka'.

WJC-president Lauder wijst er in zijn kritiek op dat de Poolse staat eigendommen die de nazi's hadden ingepikt, na de oorlog gewoon heeft gehouden en niet aan overlevenden of nabestaanden heeft teruggegeven. Het gaat bijvoorbeeld om vastgoed.

Volgens de wetswijziging komt er een verjaringstermijn van dertig jaar op claims tot teruggave van eigendommen. Die limiet is volgens het Poolse ministerie van buitenlandse zaken bedoeld om meer juridische zekerheid te bieden, en 'fraude en onregelmatigheden' tegen te gaan.

De wetswijziging is een uitvloeisel van een uitspraak van het Constitutioneel Hof uit 2015. Saillant detail: de rechter Krystyna Pawlowicz van het Poolse Constitutioneel Hof — dat onder controle staat van de regering — hanteerde in een andere kwestie vorige week helemaal geen limiet op restitutieclaims.

Rond de voetbalwedstrijd Zweden-Polen riep Pawlowicz, een regeringsloyalist, Zweden namelijk op om eigendommen terug te geven die het Zweedse leger in de 17de eeuw in Polen had geroofd. Was grappig bedoeld hoor, zei Pawlowicz, toen Zweden haar om opheldering vroeg. De rechter staat overigens niet bekend om haar humor, maar veeleer om haar bijtende uithalen richting Brussel en het EU-Hof.

Foto: Reuters

3. Fransen willen dringend de ruimte in

Voor het eerst in lange tijd begon het Europees ruimtevaartagentschap ESA dit jaar een campagne voor de werving van astronauten. De respons was enorm: 22.000 Europeanen meldden zich aan. Dat is bijna drie keer zo veel als bij de vorige sollicitatieprocedure in 2008.

Een kwart van de sollicitanten is vrouw, bij de laatste campagne was dat 15%. De ESA vroeg expliciet gehandicapten te reageren. Er schreven tweehonderd mensen met een beperking.

Hoeveel banen er werkelijk te vergeven zijn, is niet helder. Het agentschap begint nu met het screenen van alle sollicitatieformulieren. Wat alvast opvalt: er moet iets met Frankrijk aan de hand zijn. Want bijna een derde van de sollicitanten heeft de Franse nationaliteit. Dat is stukken meer dan het aantal Duitsers (zo'n 3000), Britten (bijna 2000) en Nederlanders (998).

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van landbouw overleggen vandaag en morgen. Ter tafel ligt onder meer het vrijdag bereikte akkoord over de landbouwbegroting.

• Het Brussels Economic Forum is dinsdag. Starring onder meer: de Duitse bondskanselier Angela Merkel, Nobelprijswinnaar Esther Duflo, directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala van de WTO en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern.

• President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank spreekt donderdag bij de commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

• Slovenië neemt donderdag de EU-voorzittershamer over van Portugal. Lees het artikel van FD-correspondent Ria Cats over Slovenië en haar premier, Janez Jansa.

• De Britse premier Johnson krijgt vrijdag bezoek van Angela Merkel.

Meer lezen (en luisteren)

De kraan Als Rusland zich niet aan afspraken rond de gaspijp NordStream 2 houdt, sluit Duitsland de leiding af, zegt zowel CDU-boegbeeld Armin Laschet als SPD-lijsttrekker Olaf Scholz.

Rode loper De Franse president Emmanuel Macron verricht dinsdag de ceremoniële opening van een kantoor van de Amerikaanse zakenbank JP Morgan in Parijs. Daarmee staat Frankrijk op de kaart van de financiële sector, meent hij. Vanavond is JP Morgan-chef Jamie Dimon een van de uitgenodigde 120 ceo's op een Choose France-event in Versailles.

Op de lijst Tussen de Kaaimaneilanden en Nicaragua staat EU-lidstaat Malta op de lijst van landen met gebreken in de antiwitwasregelgeving. Malta heeft over aanpassingen afspraken gemaakt met de FATF, de organisatie die strijdt tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Piketty opgelet De ongelijkheid in lonen nam de afgelopen jaren in Slovenië af, blijkt uit deze studie.

Op campagne De Hongaarse premier Viktor Orbán kreeg bij de laatste EU-top zware kritiek en een scherpe brief uit Brussel vanwege de Hongaarse anti-homowet (lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers). Orbán bood kranten in Spanje en Denemarken (in België weigerden La Libre en De Morgen) een advertentie aan met een verklaring tegen immigratie en tegen 'de Europese superstaat'.

