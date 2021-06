Economie Teulings: lage staatsschuld is absurd Coen Teulings lag onder vuur vanwege zijn kritiek op het coronabeleid. De hoogleraar geeft toe dat zijn optreden 'niet effectief' was. Hij vindt het nu tijd om vooruit te kijken. De staatsschuld moet omhoog. 'Nederland zit zó goed in de slappe was, dat is onvoorstelbaar.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Teulings: lage staatsschuld is absurd Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren