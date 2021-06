Privacy en cybersecurity NCTV: digitaal zenuwstelsel van Nederland in gevaar Digitale aanvallen op 'vitale' Nederlandse organisaties worden zo gevaarlijk, dat justitie sterkere woorden zoekt om de urgentie over te brengen. Vorig jaar moest het land vrezen voor tijdelijke 'verlamming' door een cyberaanval, nu is het hele 'zenuwstelsel' in gevaar.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: NCTV: digitaal zenuwstelsel van Nederland in gevaar Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren