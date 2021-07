Foto: H F Davis / Getty Images

Het had zo mooi kunnen zijn: een finale van het Europees Kampioenschap Voetbal tussen België en Nederland. Maar helaas, de Tsjechen schudden Oranje ruw uit de droom wakker. Anders was er ongetwijfeld een heroïsch hoofdstuk toegevoegd aan de rijke interlandhistorie van de Lage Landen.

Die voert ons van de Hel van Deurne tot De Kuip, dé Nederlandse voetbaltempel bij uitstek, en van overtrokken Hollandse bluf naar onnodige Belgische schuchterheid. We praten over penalty's (don't ask) en Lorenzo Staelens (don't ask II).

Maar we hebben het ook over verbroedering: als een toernooi dan geen burenruzie oplevert, dan supporteren we voor elkaar.