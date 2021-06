Europa Brussel tart industrie met plan voor intrekken van gratis CO₂-emissierechten De Europese Commissie wil exporteurs naar de EU straks laten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. Om 'dubbele bescherming' te voorkomen moeten Europese bedrijven al hun gratis emissierechten inleveren. Geraakte sectoren waarschuwen voor productieverplaatsing.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Brussel tart industrie met plan voor intrekken van gratis CO₂-emissierechten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren