Onderwijs Coronamiljarden wakkeren strijd om schaars onderwijspersoneel verder aan Extra geld dat het kabinet inzet om onderwijsachterstanden weg te werken, wordt vooral benut om leerkrachten aan te trekken. Met een leegloop uit de grote steden tot gevolg. 'Vlak voor de zomervakantie zie je dat mensen hun baan opzeggen.'

